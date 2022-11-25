* Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Минюст России включил Meta* в реестр экстремистских организаций

Брюссель, , 15:20 — REGNUM Реестр экстремистских организаций пополнила американская компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), следует из обновленного 25 ноября перечня на официальном сайте Министерства юстиции России.

В ведомстве отмечают, что в реестр внесены общественные объединения и религиозные организации, в отношении которых суд принял вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

В перечне присутствует «американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября указанную зарубежную компанию Росфинмониторинг включил в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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