Стокгольм, 25 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Обязательство по сокращению использования ископаемого топлива в автомобилях является невыполнимым как внутри Швеции, так и в глобальном масштабе. Об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) заявил в интервью газете DN.

European People's Party Ульф Кристерссон

Он в значительной степени отвергает критику политики правительства в области климата, поскольку, по его словам, она исходит не от экспертов, а от организаций и групп интересов, которые преследуют свою повестку.

«Я довольно легко отношусь к этой критике, если честно. […] Было бы легче достичь климатических целей к 2030 году с другой энергетической политикой, но мы продолжаем бороться», — сказал премьер-министр страны.

Кристерссон также прокомментировал ссору на прошлой неделе между Шведскими демократами и Либералами, когда лидер последних Йохан Персон назвал Шведских демократов «коричневой субстанцией». Кристерссон отметил, что партии, поддерживающие нынешнее правительство, должны действовать «уважительно по отношению друг к другу», если хотят, чтобы кабинет министров работал в прежнем режиме.