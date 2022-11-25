В Швеции руководство Либералов признало раскол в партии

Стокгольм, , 13:57 — REGNUM Внутренние конфликты в стане Либералов привели к плохим результатам выборов на местном и региональном уровнях после сентябрьского дня голосования в Швеции, говорится в собственном поствыборном анализе партии. В свою очередь партсекретарь Гулан Авчи признает, что внутри Либералов не все спокойно. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Авчи, поствыборный анализ явно показывает, что для Либералов идти на выборы в правом блоке было преимуществом.

«Поддержка этого — абсолютная. Наше участие в правом правительстве будет иметь решающее значение для проведения нашей политики», — заявила партсекретарь.

Ранее, до выборов, шведские СМИ писали, что Либералы могут не преодолеть 4-процентный парламентский барьер в риксдаг Швеции.

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