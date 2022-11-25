Пекин, 25 ноября 2022, 14:14 — REGNUM Власти Великобритании безосновательно подавляют китайские компании. Против этого протестует Пекин, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин 25 ноября на брифинге, комментируя требование Лондона о продаже британской компании Newport Wafer Fab, производящей микрочипы.
По словам дипломата, Китай решительно настроен против того, чтобы британское правительство широко интерпретировало концепцию национальной безопасности и «необоснованно подавляло китайские компании».
«Правительство Китая будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний», — добавила Мао Нин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании обязало китайских бизнесменов продать компанию Newport Wafer Fab, которую они приобрели ранее. Этой компании принадлежит крупнейший в Британии завод по выпуску микрочипов. Лондон объяснил такое решение заботой о национальной безопасности.
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