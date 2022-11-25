Анкара, 25 ноября 2022, 13:44 — REGNUM Объемы грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) по итогам 2022 года могут в шесть раз превысить показатели прошлого года, заявил 25 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Так, на министерской встрече по развитию международных транспортных маршрутов между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Турцией, Чавушоглу заявил, что на сегодняшний день самые крупные объемы грузов в мире перевозятся между Азией и Европой, хотя ТМТМ остается наиболее коротким и выгодным маршрутом для грузоперевозок.
Он также отметил, что значимость безопасных транспортных связей, в том числе в рамках ТМТМ, возрастает в связи со сбоями в международных цепочках поставок грузов.