Сеул, , 13:42 — REGNUM Центральное телевидение КНДР решило не показывать матчи чемпионата мира по футболу — 2022 с участием сборных Южной Кореи, Японии и США. Об этом 25 ноября сообщает южнокорейский телеканал KBS.

Флаг КНДР Nicolas Raymond

Отмечается, что матч сборных Южной Корея и Уругвая, который прошёл вечером 24 ноября, не попал в программу вещания Центрального телевидения КНДР.

При этом в неё были включены игры между сборными Швейцарии и Камеруна, Португалии и Ганы, которые также состоялись 24 ноября.

Как отмечает KBS, выступления сборных Южной Кореи, Японии и США не показывали в КНДР также и во время чемпионатов мира в 2014 и 2018 годах.