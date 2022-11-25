Брюссель, 25 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Производство вооружений и боеприпасов советских образцов, в которых нуждается Киев, значительно расширено в Восточной Европе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 25 ноября на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 29–30 ноября в Бухаресте.

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По его словам, продукция для нужд Киева «значительно расширилась». В странах НАТО значительно увеличен выпуск вооружений и боеприпасов, срочно необходимых киевскому режиму. ВСУ всё ещё располагают большим количеством советской артиллерии, и для неё нужны снаряды и комплектующие.

«Отдельные страны на восточном фланге альянса всё ещё имеют значительные производственные мощности для этого», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО также заявил, что двери альянса по-прежнему открыты для киевского режима.

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