Грета Тунберг и сотни других экоактивистов подали иск против Швеции

Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Около 600 шведских детей и подростков решили судиться с государством Королевство Швеция через организацию Aurora. Об этом пишет издание Dagens Nyheter.

Грета Тунберг Birdinflight.com

Предыстория иска, который готовился два года и подается 25 ноября, заключается в том, что молодые люди считают климатическую политику Швеции незаконной.

Одним из видных экоактивистов, стоящим за инициативой, является известная Грета Тунберг.

Журналисты пишут, что аналогичные иски были поданы и в других европейских странах. И в Германии, и в Нидерландах активисты выиграли суд у правительства соответствующего государства, что вынудило представителей обеих стран ужесточить климатические цели.