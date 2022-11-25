Стокгольм, 25 ноября 2022, 13:16 — REGNUM Около 600 шведских детей и подростков решили судиться с государством Королевство Швеция через организацию Aurora. Об этом пишет издание Dagens Nyheter.
Предыстория иска, который готовился два года и подается 25 ноября, заключается в том, что молодые люди считают климатическую политику Швеции незаконной.
Одним из видных экоактивистов, стоящим за инициативой, является известная Грета Тунберг.
Журналисты пишут, что аналогичные иски были поданы и в других европейских странах. И в Германии, и в Нидерландах активисты выиграли суд у правительства соответствующего государства, что вынудило представителей обеих стран ужесточить климатические цели.