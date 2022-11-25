Москва, 25 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Доверяют президенту РФ Владимиру Путину 78,7% российских граждан. За неделю уровень доверия главе государства вырос на 0,7 процентных пункта (п. п.). Об этом свидетельствует еженедельный опрос ВЦИОМ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Одобряют деятельность президента России 75% опрошенных, что выше на 1,3 п. п, чем неделю назад.

Положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина 52,8% (+0,6 п. п). Одобряют его деятельность 62% (+0,7 п. п.).

Опрос по телефону проведён 20 ноября среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ, президенту России Владимиру Путину доверяют 75% жителей России.

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