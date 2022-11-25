Донецк, 25 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Кировский и Петровский районы Донецка, а также Зайцево, Горловка и Макеевка были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 25 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 12:15 киевские нацисты выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Зайцево, в 12:20 — восемь мин калибра 120 мм по Горловке, в 12:34 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, а в 12:42 и в 13:00 три и четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России продвигаются по всей линии соприкосновения в ДНР.