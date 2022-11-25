Москва, 25 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Новой информации о предполагаемой дате проведения традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 25 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вчера отвечал», — заявил Песков после соответствующего вопроса.

24 ноября представитель Кремля сообщил, что в качестве возможной даты большой пресс-конференции рассматривается как 23 декабря — дата прошлогодней пресс-конференции, так и другие даты.

«До Нового года пресс-конференция состоится», — заверил Песков.

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