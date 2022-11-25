Песков: в ближайшее время встреча Алиева и Пашиняна в РФ не планируется
Песков прокомментировал сообщения о возможности встречи Алиева и Пашиняна в России
Москва,
25 ноября 2022, 12:51 — REGNUM В течение ближайшего времени встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в России не планируется. Об этом 25 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«В ближайшей перспективе — нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, возможно ли проведение переговоров Алиева и Пашиняна в России.
При этом Песков подчеркнул, что Россия не только готова предложить площадку для такой встречи, но и постоянно продолжает содействовать Армении и Азербайджану в вопросе об урегулировании ситуации между ними.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведёт встречу с матерями мобилизованных в Ново-Огарево.
История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.