Песков прокомментировал сообщения о возможности встречи Алиева и Пашиняна в России

Москва, , 12:51 — REGNUM В течение ближайшего времени встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в России не планируется. Об этом 25 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшей перспективе — нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, возможно ли проведение переговоров Алиева и Пашиняна в России.

При этом Песков подчеркнул, что Россия не только готова предложить площадку для такой встречи, но и постоянно продолжает содействовать Армении и Азербайджану в вопросе об урегулировании ситуации между ними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведёт встречу с матерями мобилизованных в Ново-Огарево.