Краснодар, 25 ноября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае после крушения моторизированного параплана в Хадыженске 24 ноября возбуждено уголовное дело сообщили пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Параплан

В результате падения параплана погибли два человека — пилот и пассажир. По предварительным данным, владелец параплана не справился с управлением и летательный аппарат упал на легковой автомобиль.

Следователи изъяли образцы авиатоплива. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы крушения параплана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП с участием параплана произошло днем 24 ноября в городе Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края.

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