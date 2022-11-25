В Софии открыт крупнейший в Восточной Европе планетарий
В столице Болгарии начал работу уникальный планетарий
София,
25 ноября 2022, 12:32 — REGNUM В столице Болгарии Софии состоялась церемония открытия первого в стране планетария, который стал крупнейшим центром изучения космического пространства в Восточной Европе. Об этом 25 ноября сообщает БНР.
Согласно официальной информации, в залах структуры демонстрируетсся карта звездного неба, среди музейных экспонатов комплекса представлены обломки метеоритов и части космических летательных аппаратов, а в обсерватории посетителям открыт доступ к современным телескопам.
В праздничном мероприятии, посвященном началу работы планетария, приняли участие мэр Софии Йорданка Фандыкова и болгарский космонавт Георги Иванов.
Напомним, ранее болгарское правительство объявило о запуске новой национальной программы космических исследований.
История вопроса
В период с 1957 по 1975 годы СССР и США соперничали по освоению космоса. За этот период СССР осуществил первый в мире запуск космического спутника, первый в мире полёт человека в космическое пространство, первый в мире выход человека в открытый космос, первую в мире мягкую посадку на Луну. Первая женщина космонавт тоже была из СССР.
США оказались первыми на Луне. Это произошло 20 июля 1969 года.
После распада СССР Россия стала сдавать позиции в космической индустрии. В 2016 году была введена Федеральная космическая программа, которая к 2025 году, призвана улучшить текущие положение дел.
В настоящее время в космической отрасли укрепляет позиции Китай, в период с 1990 по 2012 год Китай вывел 43 спутника на орбиту, а с 2010 года производит большее количество космических запусков, чем США, уступая только России.