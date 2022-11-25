В столице Болгарии начал работу уникальный планетарий

София, , 12:32 — REGNUM В столице Болгарии Софии состоялась церемония открытия первого в стране планетария, который стал крупнейшим центром изучения космического пространства в Восточной Европе. Об этом 25 ноября сообщает БНР.

Космос Wallspaper.ru

Согласно официальной информации, в залах структуры демонстрируетсся карта звездного неба, среди музейных экспонатов комплекса представлены обломки метеоритов и части космических летательных аппаратов, а в обсерватории посетителям открыт доступ к современным телескопам.

В праздничном мероприятии, посвященном началу работы планетария, приняли участие мэр Софии Йорданка Фандыкова и болгарский космонавт Георги Иванов.

Напомним, ранее болгарское правительство объявило о запуске новой национальной программы космических исследований.