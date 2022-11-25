Жители турецкой Антальи выступили против продажи жилья иностранным гражданам

Анкара, , 12:30 — REGNUM Петиция на сайте change.org, в которой от имени жителей турецкого города Анталья содержится требование о прекращении продажи и сдачи в аренду жилья иностранным гражданам, набрала за сутки 8,5 тыс. голосов.

Анталья Mehmet Bilgen

При этом в ней указано, что из-за подорожания арендной платы за жильё проживание в городе стало сложным и в том числе — для студентов, так как хозяева квартир продолжают увеличивать цены на их аренду и предпочитают сдавать жилым помещения приезжим.

Также отмечается, что средняя цена на недвижимость за три года выросла более чем в восемь раз и на данный момент порядка 25% жителей Антальи (около 200 тыс. человек) — это иностранные граждане, которые они приобретают каждую третью квартиру в городе. При этом утверждается, что часть иностранцев незаконно занимается недвижимостью и контролирует рынок продаж и аренды квартир в регионе.

«Необходимо остановить аренду и продажу жилья иностранцам. Пусть они находятся в наших отелях, пансионатах и курортных местах в качестве гостей. Это наш город, он не должен стать чужим для будущих поколений», — говорится в прошении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина.