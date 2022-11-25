Чиновника минприроды на Кубани посадили за взятку в размере 500 тыс. рублей

Краснодар, , 12:09 — REGNUM В Краснодарском крае вынесен приговор чиновнику из министерства природы региона Андрею Концеводову. Его признали виновным в получении взятки от директора Новороссийского лесничества в размере 500 тыс. рублей. Согласно решению Ленинского районного суда г. Краснодара экс-начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства минприроды отправится в колонию строгого режима на семь лет.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 5 млн рублей и лишили права занимать должности в органах власти сроком на два года.

Напомним, в 2020 году чиновник минприроды потребовал от директора Новороссийского лесничества взятку в обмен на попустительство в работе. Тот обратился в правоохранительные органы, и при участии оперативников взяточник был задержан с поличным 14 августа 2020 года.