Вашингтон, 25 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил народ Малайзии с национальными выборами. Об этом госсекретарь США написал в социальной сети Twitter.

US Department of State Archive Тони Блинкен

«Поздравляем народ Малайзии с национальными выборами и премьер-министра Анвара Ибрагима. Мы с нетерпением ожидаем укрепления нашего всестороннего партнерства и продвижения более устойчивой, безопасной, инклюзивной и процветающей Малайзии и Индо-Тихоокеанского региона», — написал Энтони Блинкен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо стал первым лидером, поздравившим нового премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима после инаугурации.