Вашингтон, 25 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Разногласия между Францией и Германией растут, Париж и Берлин пока не могут выработать общий ответ на закон о снижении инфляции в США, пишет Bloomberg.

Bundesregierung.de Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

«Отсутствие согласованного ответа Франции и Германии на так называемый закон о снижении инфляции в США является последним признаком разногласий между двумя ведущими странами ЕС и еще одним свидетельством того, что самые важные двусторонние отношения на континенте ослабевают», — пишет агентство.

Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет начинать новую «трансатлантическую войну», опасаясь, что ее может «разжечь» президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о снижении инфляции в США подразумевает снижение налогов, льгот в сфере энергообеспечения предприятий, а также побуждает жителей США покупать продукцию местного производства.

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