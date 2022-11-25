Bloomberg: жители Великобритании столкнулись с дефицитом куриных яиц в магазинах

Лондон, , 11:53 — REGNUM В Великобритании в некоторых супермаркетах из продажи пропали куриные яйца. К дефициту куриных яиц привела вспышка птичьего гриппа в Европе и США Об этом сегодня, 25 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

Яйца Moizhivot.ru

По данным агентства, также яйца исчезли с полок супермаркетов из-за резкого роста цен на зерно, удобрения и энергоносители. Треть фермеров начали сокращать поголовье кур, или прекратили заниматься производством яиц из-за резкого роста цен на корма.

Отмечается, что Великобритании наблюдается инфляция на продовольственные товары, из-за которой британцы ради экономии переходят с мяса на более дешёвые источники белка.

ИА REGNUM ранее сообщало, оригинальный способ сэкономить на топливе предложили автомобилистам в Великобритании.

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