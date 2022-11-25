Президент Франции назвал «отличной новостью» возобновление политических переговоров в Венесуэле

Париж, , 10:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал возобновление диалога между оппозицией и венесуэльским режимом. Об этом глава французского государства написал в социальной сети Twitter.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Диалог между оппозицией и венесуэльским режимом возобновится. Это отличная новость, над которой мы работали на Парижском форуме мира. Мы будем и впредь поддерживать этот процесс для достижения конкретных результатов на благо народа Венесуэлы», — написал Эммануэль Макрон в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Венесуэлы и оппозиция страны 26 ноября возобновят политические переговоры спустя более года перерыва. Стороны выразили готовность подписать «частичное соглашение» по социальным вопросам.

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