Москва, 25 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 75% жителей России. Об этом 25 ноября сообщили в фонде «Общественное мнение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

75% участников опроса фонда заявили, что скорее доверяют президенту Владимиру Путину. Скорее не доверяют 14% опрошенных, ещё 11% затруднились с ответом.

При этом 77% респондентов полагают, что Путин хорошо работает на своём посту. Им возражают 10%, по мнению которых российский президент работает плохо.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень тревожного настроения жителей России составил 56%, следует из опроса фонда «Общественное мнение».