Москва, 25 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Направить заявку на получение единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка будет возможно через портал «Госуслуги» с 1 января 2023 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в рамках «Парламентского диалога» в Совфеде.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

«На госуслугах с 1 января 2023 года. Лично — в первый рабочий день, начиная с 9 января 2023 года», — заявил Котяков, отвечая на вопрос о том, когда можно будет подать заявку на получение нового пособия.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Согласно документу, с 1 января 2023 года женщины, ожидающие ребёнка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие.

Его размер будет зависеть от «комплексной оценки нуждаемости» и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка.