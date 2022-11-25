Вашингтон, 25 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. «Акт снижения инфляции», принятый в США, увеличил разногласия между странами Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Elionas2 США и Евросоюз

Напомним, что закон подразумевает снижение налогов, льгот в сфере энергообеспечения предприятий, а также побуждает жителей США покупать продукцию местного производства.

По данным журналистов агентства, Германия и Франция считают, что этот закон оказывает негативное влияние на европейскую промышленность.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что действия главы Франции Эммануэля Макрона в ответ на принятые в США меры «приведут к трансатлантической войне». Он считает, что призыв Макрона принять аналогичный закон, чтобы жители Европы «покупали всё европейское» является «стратегической ошибкой».

Напомним, ранее Евросоюз выступил «единым фронтом» против продвигаемого президентом США закона о снижении инфляции.