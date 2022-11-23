Минтруд России стремится к существенному повышению МРОТ
Глава Минтруда Котяков заявил о новом целевом размере МРОТ
Москва, 25 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В правительстве России обсуждают существенный рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
«Мы обсуждаем достижение более высокого разрыва. Для нас целевой ориентир — МРОТ должен превышать прожиточный минимумом в 1,3-1,5 раза», — заявил Котяков в рамках «Парламентского диалога».
Он напомнил, что в России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2023 году МРОТ вырастет по сравнению с прожиточным минимумом на 3%.
«Те же показатели предусмотрены и в трехлетнем бюджете — еще плюс три процента к базе в 2024 году, еще три процента — в 2025 году. По сути, к 2025 году мы получим почти 10-процентное разграничение прожиточного минимумам и МРОТ», — отметил министр.
Согласно принятому Госдумой федеральному бюджету на 2023–2025 годы, прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации на 2023 год устанавливается в размере 14 375 рублей, трудоспособное население — 15 669 рублей, пенсионеры — 12 363 рубля, дети — 13 944 рубля.