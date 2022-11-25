Москва, 25 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Ограничения на полёты в 11 российских аэропортов продлеваются до 3 декабря, сообщает Росавиация.

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Режим ограничений будет действовать для 11 воздушных гаваней юга и центральной части России. Временно не будут производиться полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам предлагают воспользоваться рейсами в другие города, а также альтернативными видами транспорта.

Росавиация регулярно продлевает режим ограничений с февраля 2022 года.