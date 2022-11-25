В Китае встречу Макрона с европейским бизнесом назвали «чётким» сигналом США

Пекин, , 09:08 — REGNUM Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с крупными европейскими промышленниками чётко сигнализирует Вашингтону, что Европа «опомнилась» и встала на защиту своих интересов. Об этом говорится в статье китайского издания CCTV.

Эммануэль Макрон © ИА REGNUM

В начале недели, отмечено в статье, Макрон устроил банкет для европейских бизнесменов и попытался призвать их не покидать регион. Это была «горькая попытка удержать их во Франции».

Европейских политиков сегодня больше, чем когда-либо, беспокоит возможное перемещение промышленных предприятий за океан. Предприятия «поворачиваются спиной» к ЕС в условиях стабильной стоимости энергии в США и щедрой поддержки американского правительства в рамках закона о снижении инфляции.

CCTV отмечает, что доля европейцев, понявших «истинный расчёт США», растёт. Соединённые Штаты хотят использовать кризис на территории б. УССР, чтобы ослабить стратегическую автономию Европы, нажиться на энергетическом кризисе и переманить европейскую промышленность.

Европейские страны, полагает автор статьи, получили «болезненный опыт», столкнулись с «тиранической» политикой «Америка прежде всего» и начали сопротивляться. Они стараются отбросить свою привычку «плясать под дудку США» и хотят достичь стратегической автономии.

«Банкет в Елисейском дворце был чётким сигналом», — заключает он.

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