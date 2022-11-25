Тирасполь, 25 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Дубоссарская гидроэлектростанция, расположенная в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), сгладит паводок на Днестре, который спровоцировали на территории б. УССР. Об этом 24 ноября сообщил агентству «Новости Приднестровья» директор ГЭС Борис Герман.

Guttorm Flatabø Река Днестр в Тирасполе

Ранее пресс-служба Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии сообщила, что интенсивный сброс воды на Новоднестровской ГЭС, находящейся под контролем киевского режима, привел к резкому росту уровня воды в Днестре. Это коснётся и территории ПМР, расположенной на другом берегу реки.

«Мы получили информацию, что есть определённый сброс воды в нашу сторону. По предварительным данным, примерно 1,5 тыс. кубических метров в секунду, — сказал Герман. — Мы снижаем уровень воды в верхнем бьефе для того, чтобы можно было принять воду и срезать этот пик кратковременного паводка».

Глава Приднестровской ГЭС сообщил, что станция сбрасывает воду со скоростью 600 м³/с. Для этого все гидроагрегаты работают на полную загрузку.

Стоит отметить, что в Молдавии Днестр уже начал выходить из берегов.