Министры обороны Южной Кореи и Камбоджи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Сиемриап, Камбоджа, , 09:02 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп, находящийся с визитом в Сиемреапе, встретился 24 ноября с камбоджийским коллегой Теа Баном, с которым обсудил региональную безопасность и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Флаг Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе встречи представитель Южной Кореи рассказал о «серьезной» ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, а также выразил благодарность правительству Камбоджи за то, что власти страны в Юго-Восточной Азии призвали Пхеньян выполнять резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

В свою очередь, Теа Бан отметил, что Камбоджа продолжит применять санкции СБ ООН в отношении КНДР, учитывая то, что северокорейские ядерные и ракетные угрозы представляют собой вызов региональной безопасности. Он также выразил надежду на скорейшее подписание двустороннего соглашения, в рамках которого камбоджийские военные смогут пройти обучение в военных учреждениях Южной Кореи.

По итогам встречи представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в миротворческой деятельности ООН, а также договорились о поставках южнокорейского инженерного оборудования в Камбоджу.