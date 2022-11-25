Генерал Нацгвардии Мексики погиб в столкновении с боевиками
Генерал Национальной гвардии Мексики убит в ходе операции по борьбе с организованной преступностью
Мехико,
25 ноября 2022, 07:34 — REGNUM Генерал Национальной гвардии Мексики Исела Родригес, возглавляющий подразделение ведовства в штате Сакатекас, погиб при исполнении своих обязанностей, написала в своем микроблоге мексиканский министр безопасности Роса Исела Родригес.
Однажды в Мексике
Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США
Он был убит боевиками в ходе операции по борьбе с организованной преступностью. В ходе столкновения также пострадали четверо бойцов Национальной гвардии.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в штате Веракрус в Мексике неизвестными лицами был застрелен репортер и ведущий радиостанций AX Noticias и Es Amor Педро Пабло Камул.
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История вопроса
2019 год стал для Мексики, по признанию экспертов, одним из самых худших в плане политической ситуации.
В июне 2019 года стало известно, что в США возбуждено уголовное дело против экс-президента Мексики Пеньи Ньето, занимавшего пост с 2012 по 2018 год. Следствие предполагает, что чиновник получил взятку от нефтяной компании Pemex при купле-продаже нерентабельной частной компании Fertinal в 2015 года. Компания была приобретена за завышенную сумму. Ньето отверг обвинения.
Позднее по распоряжению суда в Мексике был арестован Росарио Роблес, служивший министром социального развития при экс-президенте Ньето.
Сообщения из Мексики напоминают сводки с полей боя: за январь-август 2019 года в Мексике было убито 12 журналистов, трупы шести человек обнаружены в городе Самора (штат Мичоакан, Мексика), активистки устроили акцию протеста у здания мексиканской генпрокуратуры, требуя тщательнее расследовать дело об изнасиловании несовершеннолетней.