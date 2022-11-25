Генерал Национальной гвардии Мексики убит в ходе операции по борьбе с организованной преступностью

Мехико, , 07:34 — REGNUM Генерал Национальной гвардии Мексики Исела Родригес, возглавляющий подразделение ведовства в штате Сакатекас, погиб при исполнении своих обязанностей, написала в своем микроблоге мексиканский министр безопасности Роса Исела Родригес.

Однажды в Мексике Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США

Он был убит боевиками в ходе операции по борьбе с организованной преступностью. В ходе столкновения также пострадали четверо бойцов Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в штате Веракрус в Мексике неизвестными лицами был застрелен репортер и ведущий радиостанций AX Noticias и Es Amor Педро Пабло Камул.

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