Лондон, 25 ноября, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Конфликт торгово-дипломатического характера возник между Великобританией и Бельгией из-за отказа Брюсселя передать Лондону важное оборудование для производства ядерных боеголовок. Об этом 24 ноября сообщает издание Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Уточняется, что Великобритания запросила специализированный изостатический пресс высокого давления. Его используют в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Такие прессы производит американо-бельгийская компания EPSI в Антверпене. В правительстве Бельгии указали, что производство «не имеет аналогов в мире».

Специализированные прессы из Бельгии используются при производственном процессе на предприятии в Олдермастоне, где разрабатывают, производят и обслуживают ядерные боеголовки из Великобритании.

После Brexit Великобритании требовалась лицензия на экспорт оборудования от производителя, однако её получение до последнего времени в Великобритании рассматривалось как формальность. Однако последовала неожиданная для Британии блокировка сделки со стороны заместителя премьер-министра Бельгии Жоржа Жилкине. Политик является активным противником ядерного оружия.

Обострение конфликта произошло после угроз Лондона отменить заказ на поставку пулемётов бельгийской компанией FN Herstal. Стоимость сделки составляет около 600 млн евро.