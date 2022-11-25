Министр обороны Польши призвал власти Германии разместить на территории бывш. УССР комплексы Patriot

Варшава, , 02:39 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак просит главу минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт разместить на территории бывш. УССР американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которыми владеет Германия. Об этом 24 ноября пишет портал wPolityce со ссылкой на соответствующее письменное обращение.

Американский ЗРК Patriot (сс) U.S. Department of Defense

Ранее с подобным предложением вместе с Блащаком выступили польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин и Варшава договорились о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter, а также о размещении в Польше ЗРК Patriot.

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