Польша призвала Германию разместить комплексы Patriot на территории б. УССР
Министр обороны Польши призвал власти Германии разместить на территории бывш. УССР комплексы Patriot
Варшава,
25 ноября 2022, 02:39 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак просит главу минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт разместить на территории бывш. УССР американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которыми владеет Германия. Об этом 24 ноября пишет портал wPolityce со ссылкой на соответствующее письменное обращение.
Американский ЗРК Patriot
(сс) U.S. Department of Defense
Ранее с подобным предложением вместе с Блащаком выступили польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин и Варшава договорились о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter, а также о размещении в Польше ЗРК Patriot.
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История вопроса
Польша – государство в Центральной Европе. Население составляет более 38 млн человек, территория — 312 679 км. Парламентская республика, столица – город Варшава. Этнические поляки составляют около 93% населения, около 87% населения номинально относятся к католикам.
Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) составляет 854,2 млрд долларов (данные 2012 года). Средний уровень оплаты труда составляет около 800 евро. Примерно треть трудоспособного населения занята в промышленности.
Историю Польши принято отсчитывать с момента принятия христианства в 966 году. Принятие христианства от Рима определило всю её последующую историю, которую можно охарактеризовать как борьба с Русью за доминирование в Восточной Европе и в славянском мире. В моменты усиления русского государства Польша полностью или частично попадала под его влияние, в моменты ослабления – под влияние Запада.
В настоящее время Польша входит в состав Евросоюза и НАТО. При этом, несмотря на масштабную помощь со стороны Евросоюза, она проводит достаточно независимую от ЕС политику, в значительной степени ориентируясь на США. В последнее время, в связи правыми и евроскептическими настроениями в руководстве Польши, отношения с Евросоюзом и, в частности, с Германией несколько напряжённые. По отношению к России Польша проводит откровенно враждебную политику.