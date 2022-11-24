Варшава, 25 ноября, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак просит главу минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт разместить на территории бывш. УССР американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которыми владеет Германия. Об этом 24 ноября пишет портал wPolityce со ссылкой на соответствующее письменное обращение.

(сс) U.S. Department of Defense Американский ЗРК Patriot

Ранее с подобным предложением вместе с Блащаком выступили польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин и Варшава договорились о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter, а также о размещении в Польше ЗРК Patriot.