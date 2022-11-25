Увольнения в Twitter и снижение контроля за нежелательным контентом обеспокоили Евросоюз

Брюссель, , 02:27 — REGNUM Увольнения в компании Twitter и снижение контроля за нежелательным контентом в одноименной соцсети обеспокоили Евросоюз. Такое заявление сделал 24 ноября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-квартире соцсети в Дублине.

Twitter Rutwitter.com

«Во время встречи в штаб-квартире Twitter я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в ЕС», — сказано в сообщении Рейндерса на странице в этой соцсети.

Обеспокоенность Евросоюза связана с опубликованным докладом, согласно которому Twitter и другие соцсети снизили рассмотрение уведомлений о публикациях призывов к насилию в соответствии с правилами ЕС. Также компания Twitter закрыла своё представительство в Брюсселе после увольнения сотрудников, отвечающих за соответствие контента Twitter европейским правилам.

Новый владелец Twitter Илон Маск обещал поменять редакционную политику соцсети в сторону либерализации и намерен создать совет модерации контента. До начала работы совета глобальные решения о редакционной политике приниматься не будут.

Еврокомиссия объявила, что будет внимательно следить за развитием событий вокруг компании Twitter и одновременно искать альтернативные каналы обмена информацией.

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