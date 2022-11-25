В Германии сообщили росте потребления газа из-за холодов
Федеральное сетевое агентство ФРГ: потребление газа в Германии выросло почти на треть из-за холодов
Берлин,
25 ноября 2022, 01:45 — REGNUM Потребление природного газа в Германии увеличилось на 28% за неделю на фоне холодов, которые наблюдаются в стране, 24 ноября сообщило на своем сайте Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA).
Газ
Иван Шилов © ИА REGNUM
После периода аномально теплой погоды с 18 ноября температура воздуха в немецких регионах начала опускаться до нуля градусов по Цельсию в дневные часы и до — 3 градусов по Цельсию — в вечерние часы.
В ведомстве отметили, что температура воздуха за прошедшие семь дней в среднем по стране была на 0,7 градуса ниже, чем в предыдущие годы.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия якобы хорошо подготовилась к зиме и обеспечила себе энергетическую безопасность на зимний период.
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История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.