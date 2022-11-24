Берлин, 25 ноября, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Потребление природного газа в Германии увеличилось на 28% за неделю на фоне холодов, которые наблюдаются в стране, 24 ноября сообщило на своем сайте Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

После периода аномально теплой погоды с 18 ноября температура воздуха в немецких регионах начала опускаться до нуля градусов по Цельсию в дневные часы и до — 3 градусов по Цельсию — в вечерние часы.

В ведомстве отметили, что температура воздуха за прошедшие семь дней в среднем по стране была на 0,7 градуса ниже, чем в предыдущие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия якобы хорошо подготовилась к зиме и обеспечила себе энергетическую безопасность на зимний период.