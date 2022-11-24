Светлана Лобода включена в список нежелательных лиц в Литве
МВД Литвы включило Светлану Лободу в список нежелательных лиц
Вильнюс,
24 ноября 2022, 22:31 — REGNUM Певица Светлана Лобода была включена в список нежелательных лиц в Литве. Об этом сообщила представитель литовского МВД Паулина Левицкайте.
Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»
Дарья Драй © ИА REGNUM
В свою очередь, министр культуры Литвы Симонас Кайрис назвал позицию Лободы по отношению к специальной операции России в б. УССР «непонятной».
Как сообщало ИА REGNUM, уроженка б. УССР Светлана Лобода в феврале текущего года публично выступила против российской спецоперации и отменила все свои концерты на территории России. Впрочем, это не помешало ей попасть в список «нежелательных звёзд» на территории б. УССР. В настоящее время Лобода проживает в Латвии.
История вопроса
После начала специальной военной операции России в конце февраля 2022 года русофобская истерия в странах Запада вспыхнула с новой силой. Здания посольств и консульств подвергаются нападениям, живущие в западных странах граждане России - травле, высказывания местных жителей в поддержку России - цензуре. От известных российских артистов требуют публичного отречения от действий собственной страны, а российские спортивные команды исключаются из всё большего числа международных турниров.