Гросси рассказал о «прогрессе» в переговорах о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Вена, , 21:40 — REGNUM «Мы не можем полагаться на счастливый случай, чтобы избежать ядерной катастрофы», — заявил 24 ноября в интервью CNN директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говоря о ситуации, сложившейся вокруг Запорожской АЭС.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Он также рассказал о ходе переговоров по вопросу о создании «зоны безопасности» вокруг АЭС. По словам Гросси, переговоры «продвигаются», но речь идёт о зоне боевых действий, поэтому согласовать параметры договорённости «не так-то просто».

«Я консультируюсь с обеими сторонами. Я не соглашусь с утверждением, что у нас нет никакого прогресса — думаю, он есть», — заявил Гросси.

«Конечно, то, о чём мы говорим, очень сложно. Это война. Это настоящая война, и зона безопасности, которую я предлагаю, находится точно на линии фронта. Но я верю, что мы продвигаемся вперёд, и такие травматические эпизоды как-то, что случилось в прошедшие выходные, парадоксальным образом помогают нам двигаться, в том смысле, что люди должны понять — нельзя полагаться на счастливый случай в деле предотвращения ядерной катастрофы», — заявил глава МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гросси затруднился однозначно ответить, кто именно обстреливает ЗАЭС. «Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает. Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — утверждает Рафаэль Гросси.

Напомним, ЗАЭС находится на территории Запорожской области Российской Федерации и подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Российские военные также неоднократно сообщали о попытках киевских боевиков высадить в окрестностях станции десант для её захвата.

Также напомним, что в результате последних обстрелов станция оказалась отрезана от внешнего энергоснабжения. Оно было восстановлено лишь сегодня, 24 ноября.