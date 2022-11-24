Пекин, , 21:33 — REGNUM Истребители J-15 Китай начал оснащать отечественными двигателями типа WS-10, пишет 24 ноября South China Morning Post.

Китайский палубный истребитель J-15

Автор публикации сделал этот вывод в том числе на основании видео с J-15, которые показало китайское телевидение. На кадрах видно, отмечает газета, что истребитель укомплектован WS-10, тогда как раньше на этих самолётах стояли российские АЛ-31Ф.

Отмечается, что двигателями WS-10 также укомплектованы другие боевые истребители — J-10, J-11, J-16, J-20.

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