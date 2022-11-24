Вашингтон, 24 ноября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обсудил с главой министерства финансов Джанет Йеллен введение потолка цен на российскую нефть, сообщает 24 ноября Reuters.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Глава Белого дома рассказал журналистам, что данный вопрос по-прежнему стоит в повестке.

Напомним, что страны Евросоюза планировали ввести потолок цен на российскую нефть 23 ноября, однако они не смогли договорится по данному вопросу, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По её словам, переговоры после первой встречи послов стран Евросоюза по вопросу введения потолка цен на нефть из России будут продолжены.

Ранее ряд информагентств рассказали о тупике в переговорах по потолку российской нефти. Большинство государств поддержали введение максимального уровня в 65-70 долларов за баррель, против высказались Польша и страны Прибалтики, посчитавшие цену слишком щедрой.