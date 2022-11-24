Москва, , 20:41 — REGNUM Министерство промышленности и торговли внесло в правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года, сообщили 24 ноября в пресс-службе ведомства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Основные цели стратегии — обеспечение технологического суверенитета автопрома, удовлетворение потребности внутреннего рынка в конкурентоспособной продукции, рост вклада автопрома в экономику.

Проект предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автомобильной промышленности на общую сумму 2,7 трлн рублей.

По расчетам министерства, стимулирование экспорта продукции потребует вложения 500-600 млрд рулей, стимулирование спроса на российские автомобили и программа обновления автопарка — такого же объема средств.

В августе 2022 года в министерстве промышленности и торговли отмечали, что российский авторынок может выйти на докризисный уровень к 2026–2027 годам.