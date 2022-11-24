Канада выделит $1,2 млрд на адаптацию к изменению климата в рамках нацстратегии

Оттава, , 19:56 — REGNUM Правительство Канады 24 ноября опубликовало свою первую национальную стратегию по адаптации к изменению климата, которая среди прочего подразумевает выделение $1,2 миллиарда на защиту общества от последствий глобального потепления, сообщает 24 ноября Reuters.

Флаг Канады

Главной целью стратегии является противостояние крупным природным катаклизмам. Согласно исследованиям правительства, каждый доллар, потраченный на меры по адаптации, сэкономит налогоплательщикам около $11.

«Борьба с изменением климата достигла нашего порога. Мы должны не только сократить выбросы, которые вызывают изменение климата, но и адаптироваться к изменениям, которые нас ожидают», — говорится в заявлении министра по делам окружающей среды и изменения климата Стивена Гильбо.

Напомним, что Канада занимает четвертое место в мире по добыче нефти и второе место среди 20 крупнейших экономик по выбросам углекислого газа в расчете на душу населения.