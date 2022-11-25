Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение пособия при рождении ребенка, разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Младенец с мамой

Предлагается внести изменение в статью 12 федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тыс. рублей.

В настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом проведенных индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек.

«Пособие помогает семьям компенсировать часть расходов, связанных с подготовкой необходимых условий для обеспечения ребенка на самых ранних этапах его жизни», — отметил Нилов.

Ранее Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о расширенном праве родителей на ежемесячную выплату из средств материнского капитала на каждого ребенка в размере прожиточного минимума в регионе.

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