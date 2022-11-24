Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь»

Москва, , 18:16 — REGNUM Министерство культуры России отказало сериалу «Монастырь» в получении прокатного удостоверения, сообщили в ведомстве 24 ноября.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно запрошенной министерством экспертной оценке Русской православной церкви, сценарий сериала даёт «искажённое представление о монашеской жизни», а также «формирует неверное представление о русском православии».

«Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сериал (в главных ролях — Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский, Мария Миронова) доступен для просмотра на одной из стриминговых платформ.

Ранее эксперты онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» сообщили, что в день премьеры «Монастырь» посмотрели более 250 тысяч человек, что является рекордным показателем.