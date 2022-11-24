Москва, 24 ноября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Законопроект, который позволит установить особенности планирования и осуществления госзакупок в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUMт 24 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Действующим законодательством установлен переходный период до 1 января 2026 года, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов России в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны и в систему органов госвласти. Законопроектом предлагается урегулировать вопросы перехода этих регионов к применению положений закона о планировании и осуществлении закупок.

Изменения позволят правительству России устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории определенного нового субъекта РФ для обеспечения планомерного перехода его заказчиков к применению положений закона, касающихся планирования и осуществления закупок, в том числе для осуществления организационной подготовки, включающей формирование контрактных служб заказчиков, обучение их работников, получение участниками контрактной системы в сфере закупок квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, прохождение регистрации в единой информационной системе в сфере закупок.