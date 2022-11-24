Москва, 24 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. С территории б. УССР вернулись в Россию 50 российских военнослужащих, находившихся в плену бандеровской армии, сообщили 24 ноября в пресс-службе Минобороны РФ.

Цитата из видео «Обмен пленными солдатами провели Россия и Украина» Российские солдаты вернулись на родину после обмена пленными с киевским режимом

Ведомство отметило, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.

Их доставят в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Всем освобождённым врачи и психологи уже сейчас оказывают помощь.