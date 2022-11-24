Брюссель, , 17:44 — REGNUM Решение ЕС выделить Киеву солидарный кредит на сумму €18 млрд Венгрия блокировать не станет, сообщил 24 ноября журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Петер Сийярто Estonian Foreign Ministry

По итогам завершившейся встречи министров энергетики стран Европейского союза глава венгерской дипломатии назвал ложью слухи, будто Будапешт «препятствует предоставлению помощи» Киеву.

Однако участвовать в солидарной помощи ЕС Киеву Будапешт не будет, поскольку «будущее Европы не в создании совместного долга».

По его словам, Венгрия иначе представляет себе политику Европы. Будапешт будет помогать Киеву в рамках двусторонних взаимодействий.

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