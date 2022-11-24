Брюссель, 24 ноября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Решение ЕС выделить Киеву солидарный кредит на сумму €18 млрд Венгрия блокировать не станет, сообщил 24 ноября журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

По итогам завершившейся встречи министров энергетики стран Европейского союза глава венгерской дипломатии назвал ложью слухи, будто Будапешт «препятствует предоставлению помощи» Киеву.

Однако участвовать в солидарной помощи ЕС Киеву Будапешт не будет, поскольку «будущее Европы не в создании совместного долга».

По его словам, Венгрия иначе представляет себе политику Европы. Будапешт будет помогать Киеву в рамках двусторонних взаимодействий.