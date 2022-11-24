Тбилиси, 24 ноября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на конференции по правовым вопросам заявила, что в стране нет сильных институтов, уважения к этим институтам и к принципам правосудия, сообщает 24 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

George Mel Саломе Зурабишвили

По её словам, главным на пути европейской интеграции является судебная реформа и её завершение. По словам Саломе Зурабишвили, в стране необходима сила институтов.

«Мы действительно были одной из ведущих стран на этом пути европейской интеграции, но мы немного отстали по нашей совместной вине. В 12 рекомендациях ясно, что правосудие и его реформа, или его реформирование, — это главное, потому что это средство, способ для нас окончательно выйти из советской системы. Другого пути нет, он вытекает из всего остального: защиты прав человека, защиты бизнеса, установления европейских стандартов безопасности, преодоления дискриминации, определения необходимости или необязательности прослушки… Мы должны быть в состоянии договориться друг с другом о том, как продвигать реформу правосудия. … У нас нет сильных институтов, уважения к институтам и принципам правосудия», — заявила Зурабишвили.

Напомним, что Европейский союз, отказав Грузии в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС, выдвинул ей список требований из 12 пунктов, обязательных для исполнения. В число этих пунктов входит и требование реформы судебной системы по западным лекалам.