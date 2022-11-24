Минобороны открыло горячую линию по вопросам выплат для участников СВО
Минобороны открыло горячую линию по вопросам выплат для участников спецоперации
Москва,
24 ноября 2022, 17:17 — REGNUM Министерство обороны России открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных и добровольцев, сообщили в ведомстве 24 ноября.
СВО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Горячая линия открыта в едином расчетном центре министерства. Ее номер — 8 (800)7377 737.
Ранее в ведомстве заявили, что мобилизованные граждане получат зарплату за декабрь 2022 года перед новогодними праздниками.
Минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей (у сержантов и офицеров выплаты будут больше).
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.