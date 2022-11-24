Варшава, , 20:21 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 24 ноября, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал ему в течение месяца ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает Reuters.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

«Я попросил премьер-министра Орбана ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО как можно скорее. Я получил обещание, что это произойдёт на первой сессии парламента в новом году. Так что ратификация состоится чуть больше чем через месяц», — указал Моравецкий на пресс-конференции после встречи с Орбаном.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Швеции и Финляндии будут приняты в Североатлантический альянс в короткий срок, однако согласовать этот вопрос к саммиту НАТО в Мадриде, проведение которого намечено на конец июня, вряд ли удастся.

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